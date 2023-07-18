



"Тепловой взрыв" в Сахаре: В Средиземноморье возможна жара до 50 градусов

Температура воздуха в государствах Средиземноморья продолжит повышаться в связи с “тепловым взрывом” в Сахаре, на итальянском острове Сардиния воздух может прогреться до 50 градусов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные метеослужб.



Новый рекорд может быть установлен 18 июля в связи с циклоном из Северной Африки, названным в честь древнегреческого мифологического перевозчика душ в царство мертвых Харона.



В предыдущий раз температурный рекорд был зафиксирован на итальянской Сицилии в августе 2021 году, когда воздух прогрелся до 48,8 градусов. Сейчас аномально высокая температура сохраняется в Афинах, Риме и Мадриде.



По данным Всемирной метеорологической организации, такие высокие температуры могут стать “новой нормой”, что указывает на необходимость сокращать использование ископаемого топлива. Bloomberg также приводит данные недавнего исследования, согласно которым летом 2022 года в Европе погибли около 60 000 человек из-за аномально высоких температур.



При этом высокие температуры сохраняются и на северо-западе Европы, а также в США и Канаде. В частности, в Канаде с начала года вспыхнуло свыше 4000 лесных пожаров, дым от которых окутал, в том числе, восточное побережье США и даже достиг Лондона. По последним данным, площадь сгоревших лесов в Канаде уже достигла 10 млн га.