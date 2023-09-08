



Теперь они соперники: Кейт Миддлтон бросила вызов принцу Уильяму

Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились во Францию ​​на соревнования по регби Rugby World Cup, которые стартовали 8 сентября.



Кейт будет болеть за команду Англии, поскольку она является патроном Rugby Football Union, объединяющим команды Англии. В то же время Уильям намерен поддерживать шотландскую Welsh Rugby Union, которую он официально патронирует. Обе команды будут участвовать в групповом этапе турнира за кубок Rugby World Cup, и каждому из супругов придется болеть за свою команду.



Кейт уже начала шутить над Уильямом, что его команда не сможет выйти из группы. Она также напомнила принцу о победе ее команды в феврале этого года.



Однако, несмотря на то, что супруги будут вместе во Франции, возможно, они не будут сидеть рядом на трибунах, поскольку каждый будет поддерживать свою команду.