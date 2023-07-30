



Теория заговора: в Антарктиде найдена загадочная пирамида

Пользователи социальных сетей и конспирологи утверждают, что в Антарктиде обнаружена новая пирамида . Недавно были получены спутниковые снимки, и многие убеждены, что таинственная треугольная структура на заснеженном и ледяном континенте является новейшим чудом света, пишет The Mirror.



Многие задаются вопросом, откуда взялась новая пирамида, которую видно на снимках, сделанных над южной частью антарктического горного хребта Элсуорт.



Одна из пирамид имеет размеры до двух километров в каждом направлении от своего квадратного основания, что очень похоже на Великую пирамиду в Гизе в Египте. С тех пор, как фотографии появились в сети на этой неделе, многие сторонники теории заговора поделились своими мыслями о том, как эта структура попала туда и что это может быть, пишет издание.



Один человек написал в Twitter: “Подождите, как они перенесли пирамиды из Египта в Антарктиду?”, сообщает MailOnline . Искусственная жизнь или тайное общество, такое как иллюминаты, были одними из самых странных предложений, в то время как другие приписывали замысел людям. Другой пользователь социальной сети написал: “Эта структура принадлежит цивилизации, существовавшей до потопа. Около 10 000 лет назад в Антарктиде было тепло”.



Но как выяснилось, загадочная структура на самом деле является горой. Геолог доктор Митч Дарси сказал: “Структуры в форме пирамиды расположены в горах Элсуэрт, длина которых составляет более 400 км, поэтому неудивительно, что скалистые вершины возвышаются надо льдом. Вершины явно состоят из горных пород, и это не совпадение, что именно эта вершина имеет такую форму. Это не сложная форма, так что это тоже не особое совпадение. По определению, это нунатак, то есть просто вершина скалы, торчащая над ледником или шаром льда. Она имеет форму пирамиды, но это не делает ее человеческим сооружением”.



