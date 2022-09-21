



Тем временем в России разучились писать слово "Россия"

Вопиющую ошибку на баннере с портретом погибшего в ходе спецоперации на Украине добровольца Дмитрия Чернобаева заметили жители на проспекте Жукова в Волгограде. Заказчики баннера умудрились отправить в печать и допустить размещение на рекламной конструкции плаката, на котором неправильно написано название страны.



— Слава героям Росии! Чернобаев Дмитрий. Доброволец, — гласит огромная белая надпись на синем фоне.



Плакат размещен на остановке общественного транспорта «Агентство воздушных сообщений». Согласно табличке, размещенной на рекламной конструкции, эксплуатирует сооружение ООО «Сити-Экспресс». Здесь от ошибки открестились, не уточнив, впрочем, кто именно ее допустил.