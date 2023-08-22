



Телеведущую Кэти Прайс предупредили: за решеткой она станет мишенью

Британская звезда реалити-шоу Кэти Прайс устала от бесконечных судебных разбирательств и уже хочет поскорее оказаться за решеткой, но ее предупредили о том, что в тюрьме ей придется несладко.



По данным The Sun, знаменитость неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов из-за вождения в нетрезвом виде и других проблем с законом.



Бывшая тюремная надзирательница Сара Партридж предупредила Прайс о том, что та ошибается, если думает, будто за решеткой ей будет проще.



"Большинство людей думают, будто жизнь за решеткой будет легкой, но это не так. Кэти будет шокирована. Она немного заблуждается, если думает, что попадет туда, и все подбегут к ней, потому что она знаменита. Она станет мишенью, на нее могут напасть — некоторые заключенные делают себе имя, причинив вред знаменитости", - предупредила Партридж.



Кэти Прайс предстанет перед судом в сентябре по делу о задолженности в размере 3,2 млн фунтов стерлингов.