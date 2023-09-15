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Телеведущая Ивлеева похвасталась результатами экстремального похудения
15.09.2023 13:18 Алина Груднева

Телеведущая Ивлеева похвасталась результатами экстремального похудения

Популярная телеведущая Настя Ивлеева похудела за три месяца на 14 килограммов.

Результатами она похвасталась на своей странице в Instagram.

"На самом деле разница была обнаружена случайно. Когда я увидела свои апрельские фотки, то была шокирована, мягко говоря", - сказала Ивлеева.

По словам ведущей, которая когда-то снималась в туристическом шоу "Орел и решка", она набрала вес весной. Повернуться в форму ей помогли съемки в кино.

"Минус 14 кг. Лицо тоже вышло из сумрака… Ура", - обрадовалась Ивлеева.

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