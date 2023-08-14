



Телепортация - еще одна версия пропажи малазийского самолета MH370

Кадры, якобы снятые со спутника, на которых изображены причудливые шары, плавающие вокруг самолета в небе, породили новую теорию заговора в том, что случилось с пропавшим без вести рейсом MH370 , пишет Mirror.



Рейс Malaysia Airlines исчез в марте 2014 года после вылета из аэропорта Куала-Лумпура в Пекин. Он потерял связь с авиадиспетчерской службой через 40 минут после взлета над Южно- Китайским морем и исчез с радаров. Были развернуты обширные поисково-спасательные операции, но ни один из 239 человек на борту так и не был найден, что стало одной из самых больших загадок всех времен.



Теперь спутниковое видео показывает внеземную причину - один человек предположил, что шары, летающие вокруг самолета, являются доказательством того, что MH370 мог быть телепортирован. На “просочившихся” кадрах виден самолет, приближающийся к огромному облаку слева, сообщает Daily Star .



По мере того, как он продолжает свой полет, справа появляется небольшой шар, который проносится мимо корабля, прежде чем приблизиться к его крыльям. Вскоре к нему присоединяются еще два шара, и троица движется по кругу по всей плоскости. Когда самолет приближается к облаку, ударяет сильная вспышка. Самолет вместе с тремя шарами исчезает в небе.



Некоторые люди сказали, что видео было подделкой и создано с использованием компьютерной графики и 3D-анимации, другие не согласились и подробно проанализировали кадры. Подтверждением этой теории является статья 2014 года из ABC News, в которой сообщалось о “трех крупных объектах, замеченных вблизи траектории полета малайзийского авиалайнера”.



Ранее в этом году сообщалось, что обреченный самолет мог разбиться совсем не в том месте, где велись поиски. Синди Хендри, работавшая в компании Tomnod, занимающейся спутниковыми изображениями, обнаружила нечто похожее на обломки самолета в Южно-Китайском море всего через несколько дней после его исчезновения.

