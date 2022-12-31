



Telegram занял третье место по скачиваниям в Европе в 2022 году

В 2022 году пользователи в Европе чаще всего скачивали TikTok, согласно отчету Sensor Tower. На втором месте по популярности находится WhatsApp, на третьем как и годом ранее — Telegram.



Быстрее всего Telegram рос в течение первых трёх кварталов 2022-го, следует из отчёта. Мессенджер "почти сократил" отставание от WhatsApp. Аналитики прогнозируют, что в 2023 году Telegram займёт второе место в рейтинге.



В топ-10 приложений попали также BeReal, Twitter, Snapchat, Discord и продукты Meta. В число самых быстрорастущих мессенджеров вошли Viber и Signal.



Signal в 2022 году быстрее всего рос на рынках Украины и Германии.



В июне 2022-го Павел Дуров сообщил, что число пользователей Telegram выросло до 700 млн. А в декабре заявил, что число подписчиков Telegram Premium превысило 1 млн человек, назвав это "одним из самых успешных примеров подписок в соцсетях из когда-либо запущенных".