



Тель-Авивский университет лидирует по количеству стартапов-единорогов

Недавнее исследование показывает, что Тель-Авивский университет занимает первое место за пределами Соединенных Штатов, когда речь идет об “альма-матер” основателей технических “единорогов”. Исследование, проведенное профессором Стэнфордского университета Ильей Стребулаевым, показало в его ВУЗе больше всего выпускников-единорогов – 310.



В Тель-Авивском университете их 43, что превосходит другие известные учебные заведения, такие как Оксфордский университет – 33, ИИТ Дели –16, и Сеульский национальный университет – 6.



По словам профессора Моше Звирана, главного директора по предпринимательству и инновациям TAU, столь впечатляющий рейтинг объясняется тремя причинами.



“У нас есть все дисциплины, что позволяет очень легко использовать и смешивать знания. Стартап, полностью основанный на инженерах, не обязательно будет успешным, но если вы также вовлечете в него людей, изучавших экономику или политику, это будет совсем другая история”, – говорит он. “У нас есть целый спектр предпринимательских возможностей, от обучения студентов принципам предпринимательства и управления до предоставления им возможности попробовать свои силы в этом, причем самые успешные проекты мы ускоряем до получения прибыли”.



Еще один фактор заключается в том, что расположение в Тель-Авиве делает TAU “учебным заведением по умолчанию для большинства талантов, и это оказывает влияние”.



Главный совет Звирана начинающим предпринимателям – не бояться.



“Все дело в смелости. По своей природе предприниматели идут на риск. Если у вас есть идея и вы считаете, что она хороша – пробуйте. Если вы получите финансирование для этого, это означает, что кто-то еще уверен, что это хорошо. А если потерпите неудачу, не сдавайтесь. Потому что следующая инициатива или следующая за ней приведут вас в землю обетованную”, – рекомендует он.



Тем не менее Звиран предостерегает, что “политические потрясения в Израиле окажут негативное влияние на будущие израильские инновации и предпринимательство”.