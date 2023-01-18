



Тель-авивские бары: Мы больше не можем поднимать цены на пиво и алкоголь





Компания "Темпо" объявила о повышении цен на пиво и алкогольные напитки, которые она производит и импортирует



Повышение цен вступит в силу в следующем месяце. Однако несколько владельцев баров в Тель-Авиве заявили корреспонденту портала Ynet, что "мы не будем повышать цены на спиртные напитки, цена стакана алкогольного напитка в баре составляет около 55 шекелей, и мы думаем, что в данный момент в свете ситуации в экономике мы не можем больше повышать цены без ущерба для продаж, мы проверили рынок, и атмосфера сейчас, и не только у нас, не располагает к повышению цен".



Согласно новому прейскуранту "Темпо", цена пол-литра пива Goldstar в бутылке увеличится на 4,9%, пиво Maccabi La Souja в бутылке станет дороже на 4,9%, Maccabi в кеге - на 3%, Heineken в кеге - на 3% и в бутылке - на 4,9%. Водка Beluga - подорожание на 3%, водка Van Gogh - на 3%, Arak Noah - на 2,1%, виски Glenlivet - на 10,9%, виски Ballantines - на 4,9%, виски Chivas - на 4,9%, текила Olmeca - на 5%, Kava Lambrusco - подорожание на 2,1%.



Следует отметить, что уже в марте прошлого года "Темпо" повысила цены только на баночное пиво в среднем на 4%, а на алкогольные напитки - в среднем на 4,9%.



По словам представителей компании, причиной повышения цен сейчас являются новые прайс-листы Ferno, производителя из-за рубежа, откуда "Темпо" импортирует напитки. Местное производство пива также пострадало от повышения цен на бутылки на 35%, роста цен на энергию и сырье.



Компания Ackerman, импортер напитков, также повышает свои цены с февраля: водка Greigos на 6,5%, водка Finlandia на 10%, а виски Macallan примерно на 20%.



В прошлом месяце импортер алкоголя "Керем" также объявил о повышении цен со следующего месяца в среднем на 5-20%. Кроме того, был обновлен и увеличен на 5,3% налог на закупку алкогольных напитков, который близок к индексу.



Следует отметить, что компания Central Beverage Company, производитель Coca Cola в Израиле, которая также является одним из крупнейших импортеров алкогольных напитков и производителем пива Carlsberg в Израиле, пока не объявила о повышении цен в алкогольном секторе, но, по оценкам в отрасли, она тоже повысит цены в будущем.