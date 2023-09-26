



Тель-Авив рассматривает отмену мероприятий Суккот после беспорядков в Йом Кипур

Муниципалитет Тель-Авива вечером 26 сентября пригласил организацию “Рош Иегуди” принять участие в слушаниях, которые состоятся до того, как муниципалитет аннулирует разрешения организации на проведение публичных мероприятий во время праздника Суккот на следующей неделе.

По мнению муниципалитета, решение о вызове ассоциации на слушания принято "ввиду нарушения членами ассоциации инструкций муниципалитета и решения суда накануне Йом Кипура".



В заявлении муниципалитета говорится: “15 августа 2023 года мы дали вам разрешение на проведение мероприятия в общественном пространстве на площади Дизенгоф для проведения молитв”.



Мэрия указала, что были допущены следующие нарушения – размещение сцены на площади Дизенгоф и нарушение “запрета гендерной сегрегации физическими средствами”, которое было условием проведения мероприятия.



Организаторы молитвы попытались обойти запрет, используя израильские флаги в качестве перегородки. Во время молитв левые протестующие действовали агрессивно и вступили в конфронтацию с верующими, разрушили перегородку и унесли стулья, поставленные организаторами.



В муниципалитете заявили, что в связи с данным нарушением разрешение на проведение мероприятий организации 1 и 10 октября пересматривается.