



Тель-Авив проведет лотерею по доступной аренде квартир

Муниципалитет Тель-Авива-Яффо объявил сегодня, что в 2023 году он проведет лотерею на 80 квартир в шести различных новостройках по всему городу в рамках своего проекта доступного жилья.



В лотерее будут участвовать: 22 трехкомнатные квартиры в проекте Midtown, 21 трехкомнатная квартира в проекте “Азриэли Таун”, шесть 3-5 комнатных квартир в проекте “Ганей Шапира”; 25 двухкомнатных квартир в проекте “Гинди Хашмонаим” и одна двухкомнатная квартира в проекте WE.

Муниципалитет Тель-Авива-Яффо подчеркнул, что в течение 2023 года будет добавлено больше квартир, а уже зарегистрированные претенденты будут участвовать во всех лотереях.



Ежемесячная арендная плата за трехкомнатную квартиру составит 4900 шекелей при аренде на пять лет с ежемесячной платой за управление в размере 466 шекелей. Средняя арендная плата за трехкомнатную квартиру в этом районе составляет 5500 шекелей.



Это первая подобная лотерея, проводимая муниципалитетом Тель-Авива-Яффо с марта 2021 года, когда было разыграно 48 квартир с балконами на улице Мигдалей Хациирим.



Регистрация на лотерею открывается сегодня и закрывается 25 января 2023 года.



“Муниципалитет Тель-Авива-Яффо продолжает возглавлять жилищную революцию в области аренды по сниженным ценам, планируя беспрецедентное количество доступных квартир в Тель-Авиве-Яффо. На сегодняшний день сотни единицы доступного жилья в городе заняты, и тысячи таких единиц жилья находятся на различных стадиях планирования и строительства”, – говорит мэр Тель-Авива-Яффо Рон Хульдаи.

