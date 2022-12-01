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Тель-Авив больше не самый дорогой город в мире
01.12.2022 11:13 Аркадий Бочаровский

Тель-Авив больше не самый дорогой город в мире



После того, как в прошлом году Тель-Авив занял первое место как самый дорогой город мира в рейтинге авторитетного журнала "Экономист", в этом году он опустился на третье место. 

Согласно рейтингу, двумя самыми дорогими городами мира являются Нью-Йорк и Сингапур, а Гонконг и Лос-Анджелес замыкают пятерку лидеров. 

Основной причиной падения Тель-Авива в рейтинге является не  снижение стоимости жизни в городе, а значительный рост цен в городах, которые его обогнали. 

В рейтинге сравниваются 172 крупных города мира, и в ходе исследования выяснилось, что стоимость жизни в них подскочила на 8,1% по сравнению с 2021 годом - во многом из-за вторжения России в Украину и создавшихся в результате этого экономических проблем.

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