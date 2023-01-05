Новости » Life Style
Тейлор Свифт продолжает бить рекорды
05.01.2023 03:34 Алина Груднева

Тейлор Свифт продолжает бить рекорды

Последний альбом Тейлор Свифт "Midnights" может стать первым в 2023 году, который займет вершину чарта продаж.

Пятая студийная пластинка певицы достигла первого места в британском списке сразу, как только вышла в октябре прошлого года. 

Теперь "Midnights" возглавляет список альбомов и уже четвертую неделю находится на вершине чарта. Согласно ожиданиям экспертов, он и дальше будет занимать первое место в списке продаж.

Ожидается, что он даже обгонит по продажам ее альбом "Folklore", выпущенный во время карантина.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы