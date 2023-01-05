



Тейлор Свифт продолжает бить рекорды

Последний альбом Тейлор Свифт "Midnights" может стать первым в 2023 году, который займет вершину чарта продаж.



Пятая студийная пластинка певицы достигла первого места в британском списке сразу, как только вышла в октябре прошлого года.



Теперь "Midnights" возглавляет список альбомов и уже четвертую неделю находится на вершине чарта. Согласно ожиданиям экспертов, он и дальше будет занимать первое место в списке продаж.



Ожидается, что он даже обгонит по продажам ее альбом "Folklore", выпущенный во время карантина.



