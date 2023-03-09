



"Техасская утопия": Илон Маск планирует построить свой собственный город

Илон Маск планирует построить свой собственный город на участке в несколько тысяч акров недавно купленных пастбищ и сельскохозяйственных угодий неподалеку от столицы Техаса, согласно документам и другим земельным записям, а также людям, знакомым с проектом, сообщает Wall Street Journal.



На встречах с землевладельцами и агентами по недвижимости Маск и сотрудники его компаний описали свое видение нового города как своего рода "техасскую утопию вдоль реки Колорадо", где его сотрудники могли бы жить и работать в новых домах с арендной платой примерно в два-три раза ниже рыночной.



Запланированный город находится рядом со строящимися объектами Boring и SpaceX. В рамках проекта уже строятся группа модульных домов, бассейн, открытая спортивная площадка и тренажерный зал. Надписи, свисающие со столбов, гласят: "Добро пожаловать в Снейлбрук, Техас".



Документы, поданные на утверждение в январе, показывают планы строительства еще 110 домов.



В соответствии с законодательством Техаса, город должен иметь не менее 201 жителя, прежде чем он сможет подать заявку на регистрацию, а затем получить одобрение окружного судьи. По словам пресс-секретаря, округ Бастроп не получал заявлений от г-на Маска или какой-либо из его организаций.



За последние три года организации, связанные с компаниями или руководителями г-на Маска, приобрели не менее 3500 акров в районе Остина, что в совокупности примерно в четыре раза превышает размер Центрального парка Нью-Йорка.



Некоторые местные чиновники, занимающиеся недвижимостью и землей, заявили, что близкие к г-ну Маску люди сказали им, что миллиардеру принадлежит около 6000 акров земли в этом районе.



Когда Илон Маск покинул свой давний дом в Калифорнии более двух лет назад, он сказал, что потерял терпение из-за правил и положений в этом штате, где до переезда в Техас располагались штаб-квартиры Tesla и Boring. Калифорния — это штат "чрезмерного регулирования, чрезмерного судебного разбирательства и чрезмерного налогообложения", — сказал он в декабре 2021 года.



В Техасе меньше законов о зонировании, а также экологических и трудовых требований, а также обширные участки свободно регулируемых земель. В отличие от Калифорнии, здесь нет корпоративного подоходного налога, а также налога на прирост капитала для физических лиц.



По словам инсайдеров, в планы входит строительства частного жилого комплекса для г-на Маска, который потенциально может находиться на некотором расстоянии от запланированного города.





