



Тегеран: полиция отрицает жестокое обращение, ставшее причиной смерти женщины

22-летняя Махса Амини скончалась после ареста иранской полицией нравов.



Иранская полиция в понедельник отвергла свою причастность к смерти молодой курдской женщины, которая находилась под стражей в Тегеране на прошлой неделе, назвав инцидент "прискорбным", поскольку в стране вспыхнули протесты против предполагаемого насилия.



Дело 22-летней Махсы Амини, которая была задержана в прошлый вторник после того, как так называемая "полиция нравов" Ирана обнаружила недостатки в ее платке или хиджабе, вызвало общественный резонанс в стране.



Полиция заявила, что Амини умерла от сердечного приступа, но активисты утверждают, что во время содержания под стражей она получила удар по голове. По словам отца Амини, который в воскресенье говорил с реформистским новостным сайтом Emtedad, его дочь была здорова и не имела никаких проблем со здоровьем.



Начальник полиции Тегерана Хоссейн Рахими в понедельник отрицал, что Амини подвергалась жестокому обращению во время задержания властями, в заявлении, опубликованном полуофициальным информационным агентством Fars.



"Против иранской полиции были выдвинуты трусливые обвинения. Мы подождем решения суда, но мы не можем прекратить работу по обеспечению безопасности", — сказал он в поддержку полиции нравов.



Иранская полиция применила слезоточивый газ для разгона акции протеста в воскресенье в западном городе Санандадж, столице иранской провинции Курдистан, где сотни людей вышли на митинг, чтобы осудить смерть Амини.



Информационное агентство Fars сообщило поздно вечером в воскресенье, что полиция также арестовала несколько человек из примерно 500 протестующих, собравшихся в воскресенье на площади Азади в Санандадже.



"Фарс" сообщил, что протестующие разбили стекла автомобилей и подожгли уличные мусорные баки. На веб-сайте агентства было размещено короткое видео, на котором десятки мужчин и женщин протестовали, утверждая, что объяснение полиции по поводу смерти Амини было "неразумным".



Амини похоронили в субботу в ее родном городе Сакез на западе Ирана. После ее похорон там вспыхнули протесты, и полиция также применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.



После смерти Амини полиция на прошлой неделе также опубликовала видеозапись с камеры наблюдения из полицейского участка, которая, по их словам, показывает момент, когда Амини потеряла сознание.



Судебная система Ирана начала расследование этого дела.

