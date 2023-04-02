



Таяние ледников в Антарктиде может повлиять на климат в Европе

Быстрое таяние антарктического льда замедляет движение глубоководных океанских течений, что может повлечь за собой катастрофические последствия для климата, в частности обусловить похолодание в Европе.



Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Нового Южного Уэльса, опубликованном в ScienceDaily .



Холодная и плотная соленая вода вблизи Антарктиды частично приводит движением вниз морские течения. В то же время из-за таяния ледников морская вода становится менее соленой и плотной, что приводит к замедлению движения течений.



По оценкам австралийских ученых, глубоководные потоки, двигающие океанские течения, могут уменьшиться. Это может привести к изменению климата, поскольку течения разносят тепло, кислород, углерод и питательные вещества по всему земному шару.



"Если глобальные выбросы углерода будут продолжаться, то движение океанских течений замедлится более чем на 40% в течение следующих 30 лет, что может привести к коллапсу", — отмечает главный профессор исследования Мэтью Ингленд.



Ученые прогнозируют, что замедление течения может повлечь за собой похолодание в Европе, а также уменьшить способность океана поглощать углекислый газ из атмосферы.



