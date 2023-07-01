



Татьяне Навке не дали президентский грант на ледовое шоу

Жене пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова Татьяне Навке отказали в гранте на проведение ледовых шоу в России.



Компании Навки отказали выдать грант на сумму около 60 миллионов рублей. Об этом сообщает Президентский фонд культурных инициатив на своем официальном сайте.



Навка претендовала на государственное финансирование ледовых шоу "Руслан и Людмила", "История любви Шахерезады", "Лебединое озеро", "Красный цветочек" и "Спящая красавица", однако путинский фонд выделил деньги компаниям Евгения Плющенко и Ильи Авербуха.



Плющенко запрашивал грант на ледовые шоу "Русские сезоны" и "Снегурочка", а Авербух планирует проведение театрализованного ледового спектакля "Письма любви".



В сети высказались по поводу неудачной заявки Навки на деньги кремлевского фонда. Пользователи считают, что Песков попал в опалу Путина.