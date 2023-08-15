



Татьяна Лазарева рассказала о проклятии Маслякова

Телеведущая и комик Татьяна Лазарева призналась в YouTube-подкасте «И Грянул Грэм», что руководитель и ведущий программы КВН Александр Масляков очень эмоциональный человек.



Лазарева рассказала, что Масляков относился к ней и другим участникам КВН как к своим детям. Поэтому, как отметила звезда, телеведущий очень ревностно относился к тому, когда комики развивали свою карьеру вне программы.



«Мы первые ушли от него в большое плавание. <…> Ну он нас проклял просто. Мы были первыми тараканами, которые убежали», — поделилась юмористка.

По словам Лазаревой, многие участники КВН последовали примеру ее команды и тоже начали работать вне КВН. Артистка заявила, что позже Масляков смирился с таким исходом.



В студенческие годы Лазарева выступала в команде КВН Новосибирского университета. Ее коллектив дважды становился чемпионом Высшей лиги – в 1991 и 1993 годах. В 1995-м телеведущая начала работать в программе «Раз в неделю». В 2007 году Лазарева стала ведущей собственной передачи — «Детский день с Татьяной Лазаревой».