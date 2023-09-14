



Татьяна Буланова разъехалась с мужем через три месяца после свадьбы

Певица призналась, что не во всех вопросах они с Валерием могут договориться. Перед ними встала проблема выбора места жительства.



2 июня Татьяна Буланова вышла замуж. Ее супругом стал бизнесмен Валерий Руднев. Еще до брака певица призналась, что за несколько лет жизни с любимым, она уже почувствовала – они одна семья. Но недавно певица стала гостьей шоу “Мой герой” на телеканале ТВЦ, где рассказала, что периодически они с Валерием живут раздельно.



Татьяна призналась, что в их браке наступил первый кризис. Дело в том, что супруги не могут прийти к общему решению в вопросе о месте жительства. Артистка не скрывает, что она – “человек Петербурга”. Но ее муж очень любит Москву, поэтому периодически работает и проводит время там. В связи с этим Буланова вынуждена постоянно жить ”на два города”.



При этом Татьяна отмечает, что разногласия с Валерием не влияет на их чувства.



“Меня это не пугает. Не знаю, что там дальше будет. Пока он не готов жить на два города”, – говорит артистка.



По ее словам, супруг все же старается идти на уступки и часто бывает в Санкт-Петербурге.



“Он все равно живет там, где я. Я живу в Петербурге пока. Он может выбрать, где будет жить, но скорее всего, будет там, где я. Но это пока. Что дальше будет – я не знаю”, – делится Буланова.