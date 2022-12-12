



Тарзан отбирает у располневшей Наташи Королевой еду

Популярная российская певица Наташа Королева рассказала, что ее муж Тарзан очень внимательно следит за ее весом. Об этом пишет КП.

По словам Королевой, после возвращения домой ее супруг сразу же гонит ее на весы. Иногда супруг буквально "отбирает" у нее еду, если видит, что певица ест вредную еду.



Королева призналась, что даже обратилась в клинику, чтобы решить проблему лишнего веса.





Игорь Николаев и Наташа Королева на протяжении 10 лет пытались строить гармоничные семейные отношения. Однако у артистов так и не вышло сохранить брак. Как выяснилось, причиной разрыва стало внимание Николаева к другим женщинам.



Известно, что в последние годы брака чувства в паре начали угасать. При этом, в сетях ходили слухи о многочисленных изменах музыканта. Николаев перестал ночевать дома, пропадал по несколько дней без объяснений, но и разводиться не планировал.

