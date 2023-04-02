



Тариф на воду снижен на 2,7%

Потребители могут вздохнуть с облегчением: сегодня, в воскресенье, управление водного хозяйства объявляет о снижении платы за воду примерно на 2,7% до 7 661 шекеля за кубический метр. Хорошие новости - после заявления правительства в январе 2023 года о мерах по снижению стоимости жизни, в том числе о мерах, которые позволят сократить повышение тарифов на воду.



Источником снижения послужило снижение тарифа на электроэнергию и отнесение прибыли компании "Мекорот".



После завершения необходимых шагов, сегодня Совет Администрации утвердил снижение ставки, которое вступает в силу после публикации в отчетах 1 апреля.