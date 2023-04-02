Тариф на воду снижен на 2,7%
Потребители могут вздохнуть с облегчением: сегодня, в воскресенье, управление водного хозяйства объявляет о снижении платы за воду примерно на 2,7% до 7 661 шекеля за кубический метр. Хорошие новости - после заявления правительства в январе 2023 года о мерах по снижению стоимости жизни, в том числе о мерах, которые позволят сократить повышение тарифов на воду.
Источником снижения послужило снижение тарифа на электроэнергию и отнесение прибыли компании "Мекорот".
После завершения необходимых шагов, сегодня Совет Администрации утвердил снижение ставки, которое вступает в силу после публикации в отчетах 1 апреля.