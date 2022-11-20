



Тарантино: стоило поговорить с Вайнштейном, когда дошли слухи

Культовый кинорежиссер Квентин Тарантино считает, что ему стоило поговорить с Харви Вайнштейном, когда до него дошли слухи о сексуальных домогательствах.

Об этом он сказал в интервью CNN.

По словам Тарантино, он не сделал этого, потому что это был бы "действительно тяжелый разговор".

Он снимал большую часть своих фильмов в сотрудничестве с Вайнштейном, в том числе "Криминальное чтиво", однако никогда не слышал жалоб на него.

"Я вообще никогда не слышал историй, о которых стало известно. Я не говорю, что это нормально. Никогда не было разговоров об изнасиловании или чем-то подобном. Мне жаль, что я не поговорил с ним об этом по-мужски", — признался он.