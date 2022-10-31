



Тарантино раскрыл имя своей маленькой дочери

У Даниэлы Пик и Квентин Тарантино в июле прошлого года родилась маленькая дочь, сестра Лео.



Теперь Тарантино раскрыл в интервью имя, которое они с Даниэлой выбрали для нее - и объясняет почему. "Мы хотели, чтобы у нее было имя, как у итальянской актрисы".



Через три месяца после того, как у Даниэла Пик и Квентин Тарантино появилась маленькая дочь, режиссер раскрыл имя, которое они выбрали для нее - в телешоу Джимми Киммела.



"Мы назвали ее Адрианой, потому что хотели, чтобы ее имя звучало как имя итальянской актрисы", - сказал режиссер, добавив, что имя его сына, Лео, тоже итальянское.