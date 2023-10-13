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Тарантино прибыл на базу ВВС Израиля для поддержки солдат
13.10.2023 18:13 Алина Груднева

Тарантино прибыл на базу ВВС Израиля для поддержки солдат

Популярный американский кинорежиссер Квентин Тарантино прибыл на базу ВВС Израиля, чтобы поддержать бойцов.

Соответствующее фото распространил 12-й канал израильского ТВ.

Однако вскоре пост по поводу визита Тарантино на военную базу был удален.



Напомним, что кинорежиссер женат на израильтянке Даниэлле Пик. Однажды Квентин признался, что встретился со своей возлюбленной в Израиле на премьере "Бесславных ублюдков", которая проходила в Тель-Авиве.

"Мы танцевали всю ночь, после чего мне пришлось выбросить свою рубашку, потому что я взмок как загнанная лошадь", - как-то рассказал он.
 

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