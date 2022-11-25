



Тарантино о первой встрече с женой-израильтянкой: Мы танцевали всю ночь

На прошлой неделе голливудский режиссер Квентин Тарантино встретился с Говардом Стерном и впервые рассказал историю о том, как он встретил свою израильскую жену Даниэллу Пик.



"Я был в Израиле на премьере "Бесславных ублюдков" в Тель-Авиве и встретил ее в клубе", — вспоминал Тарантино. — "Мы танцевали всю ночь, после чего мне пришлось выбросить свою рубашку, потому что я взмок как загнанная лошадь ".



"До этого я не встречал таких женщин, как она. Она сразила меня наповал. Я имею в виду, что она красавица и похожа на принцессу. Но в тот вечер мы просто позволили друг другу уйти. Я продолжал жить своей жизнью, а она — своей", — рассказал Тарантино.



Отношения пары начались только спустя шесть лет после встречи в Париже "без обещаний".



"Мы решили встретиться, и не давали друг другу никаких обещаний, потому что не знали, что произойдет. Но я был достаточно заинтригован и хотел ее увидеть. Мы договорились, что ей не нужно ехать в Америку, и я не должен приезжать в Тель-Авив, так что решили встретиться в Париже", — сказал Тарантино Стерну.



У Квентина Тарантино и Даниэллы Пик уже двое детей: сын Лео, родившийся в феврале 2020 года, и дочь Адриана, родившаяся без малого пять месяцев назад. Оба ребенка четы Тарантино-Пик появились на свет в израильской больнице Ихилов в Тель-Авиве.