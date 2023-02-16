



Tapas Festival от шефов Израиля и Каталонии в ресторанах Тель-Авива и Кейсарии

Третий год подряд Estrella Damm – официальное пиво Барселоны – привозит в Израиль знаменитую каталонскую кухню. На этот раз всего на два особых вечера, во время которых три знаменитых шефа современной каталонской кухни будут готовить потрясающие блюда вместе с израильскими звездными шефами Гилелем Тавакули, Моти Титманом и Хабибом Моше.



Tapas Festival пройдет 21-22 февраля в Тель-Авиве и Кейсарии, заказать столик можно на сайте. Вот рестораны, где пройдет фестиваль.



Фестиваль тапас в Белом городе: Артур Мартинес — шеф-повар и владелец ресторана AÜRT в отеле Hilton в Барселоне, который в 2020 году был удостоен своей первой звезды Мишлен и знака отличия Repsol Sun от путеводителя по лучшим ресторанам Испании Repsol Guide.



Мартинеса будет принимать шеф-повар Моти Титман в ресторане Milgo & Milbar, который в 2023 году занял 40-е место в конкурсе 50 лучших ресторанов на Ближнем Востоке.







Фестиваль кошерных тапас в Кейсарии: Алан Гуярд, работавший в лучших ресторанах Европы, шеф-повар и владелец La Mundana, шикарного тапас-бара и одного из самых популярных гастро-баров Барселоны. В тапас-баре, получившем престижный знак Bib-Gourmand от гида Мишлен, он предлагает смелое и современное меню баскских блюд с французскими, японскими и средиземноморскими нотками.



Гуярда примет шеф-повар Хабиб Моше в ресторане Mariposa в Кесарии, где они вместе приготовят кошерные фестивальные тапас.

Современные тапас у пляжей Тель-Авива: шеф-повар Уриэль Касалас, владелец ресторана Taverna Teòric, считается одним из самых инновационных шеф-поваров в современной баскской кухне. В 2017 году Касалас получил звание лучшего шеф-повара Барселоны и первое место в конкурсе BCC-Eroski Saria за гастрономические инновации с использованием местных продуктов.



Касалас будет готовить с шеф-поваром Гилелем Тавакули из ресторана Animar, который в этом году занял 32-е место в конкурсе 50 лучших ресторанов Ближнего Востока.



Все тапас отлично сочетаются с фирменным барселонским пивом.



Estrella Damm – официальное пиво Барселоны, легкое светлое пиво премиум-класса с 4,6% алкоголя, элегантное и исполненное каталонского стиля. Пиво Estrella Damm является неотъемлемой частью испанской культуры и кулинарии и считается "звездой Барселоны".



Клиенты MAX получают эксклюзивные скидки и особые предложения при заказе билетов. Билеты на фестиваль можно приобрести на веб-сайте.



https://www.facebook.com/Estrella-Damm-Israel-101575798627057

https://www.instagram.com/estrella_damm_il/



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