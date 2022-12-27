



"Танец на кресте". Киркорова обвинили в оскорблении верующих

Филиппа Киркорова требуют наказать за оскорбление чувств верующих из-за танца на кресте. Его адвокат Александр Добровинский ответил на обвинения в адрес артиста. Об этом сообщает "Газета.ру".



До этого в Сети распространилось сообщение о том, что на Киркорова подали в суд. По мнению адвоката, недоброжелатели просто решили очернить популярного исполнителя.



"Номер с крестом, который до сих пор некоторым не дает покоя, задуман как раз как поклонение Марии Магдалене. Филипп Бедросович поднимается на крест и преклоняет колено перед святой", – подчеркнул он.



Добровинский считает, что нет никаких оснований, по которым можно было бы привлечь артиста к ответственности. Кроме того, он уверен, что подобные обвинения являются заказными и возникли из-за того, что Киркоров поддержал политику РФ.

