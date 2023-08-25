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Танцы в белье: Бритни "отредактировала" видео, опубликованное до развода
25.08.2023 11:35 Ирина Демьянова

Танцы в белье: Бритни "отредактировала" видео, опубликованное до развода

В четверг Бритни Спирс сделала строгое предупреждение своим подписчикам в Instagram, опубликовав свой портрет с загадочной надписью: "Забей на меня... Я осмелюсь!!!" с добавлением эмодзи среднего пальца, пишет Daily Mail.

41-летняя поп-звезда также поделилась "отредактированным" видео, на котором она танцует в откровенной одежде, и которое было опубликовано еще до того, как ее муж Сэм Асгари подал на развод.

В клипе Бритни демонстрировала различные комплекты нижнего белья, кружась и поворачиваясь под мелодию песни S.O.S. французской певицы Индилы.
 

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