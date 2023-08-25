



Танцы в белье: Бритни "отредактировала" видео, опубликованное до развода

В четверг Бритни Спирс сделала строгое предупреждение своим подписчикам в Instagram, опубликовав свой портрет с загадочной надписью: "Забей на меня... Я осмелюсь!!!" с добавлением эмодзи среднего пальца, пишет Daily Mail.



41-летняя поп-звезда также поделилась "отредактированным" видео, на котором она танцует в откровенной одежде, и которое было опубликовано еще до того, как ее муж Сэм Асгари подал на развод.



В клипе Бритни демонстрировала различные комплекты нижнего белья, кружась и поворачиваясь под мелодию песни S.O.S. французской певицы Индилы.

