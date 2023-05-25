



Такой же злой: Роберт де Ниро сравнил своего персонажа в новом фильме с Трампом





Роберт де Ниро вместе с Леонардо Ди Каприо снялся в эпическом фильме Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". Лента получила положительные отзывы во время премьеры на Каннском кинофестивале, пишет The National.



Роберт де Ниро заявил, что его персонаж по имени Уильям Гейл в новом фильме "Убийцы цветочной луны" воплощает ту же злобу, что и бывший президент США Дональд Трамп.

Актер сыграл реального советника из сельской Америки 1920-х годов Уильяма Гейла, который снискал доверие местных индейцев Osage, а затем организовал десятки убийств, чтобы украсть их богатые нефтью земли.



"Я многое в нем не понимаю – почему он их предает", – признался де Ниро журналистам в Каннах..



“Это банальность зла, это то, чего мы должны остерегаться. Мы все знаем, о ком я буду говорить, – я не назову его имени”, – продолжил де Ниро.

Но потом не выдержал и добавил: "Это как с Трампом – я должен был это сказать".



“Есть люди, которые думают, что проделал хорошую работу. Представьте себе, какая бессмысленность", – заключил актер.



Фильм "Убийцы цветочной луны" основан на истории журналиста Дэвида Гранна о пятилетнем периоде 1920-х годов, когда двадцать коренных американцев из племени осейдж, были хладнокровно убиты за акции в нефтяной компании, известной как "Осейджское царство террора".