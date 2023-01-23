



Тайна, покрытая мраком: женщина увидела в рекламе мужа, умершего 9 лет назад

Индийский ресторанчик Spice cottage в деревне Уэстборн, Западный Сассекс, оказался в центре внимания после странного заявления женщины, случайно наткнувшейся в Facebook на рекламный ролик.



Об этом сообщает The Daile Mail.



В частности, женщина по имени Люси Уотсон увидела в рекламном ролике своего покойного мужа, который умер девять лет назад. Своим наблюдением она поделилась в комментариях под роликом в социальной сети.



"Сколько лет этим кадрам? Там находятся мой покойный муж и его сын, хотя он умер в 2014 году", - спросила она.





В ответ в ресторане ей сказали, что это видео было снято недавно. "Привет, Люси, жаль это слышать. Эти кадры были записаны на прошлой неделе".



Женщина так и не узнала, как так получилось, что ее покойный муж попал в кадр. Один из пользователей предположил, что мужчина инсценировал свою смерть.