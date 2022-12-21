



Тайна девушки в красных чулках, устроившей стриптиз в московском метро

Между станциями метро Щукинская и Тушинская девушка в красных чулках порадовала пассажиров неожиданным стриптизом.



Она покрутилась на поручне, полежала немного на полу и заявила, что кто-то хотел ее взорвать. Шоу сняли на видео и выложили в одном из ТГ-каналов. На ролик обратили внимание полицейские, которые усмотрели в поведении прелестницы неуважение к обществу.



В ходе поисков стриптизерши выяснилось, что на самом деле это был мальчик. Видимо, ему очень хотелось хайпа в соцсетях. Но пока что в отношении него заведено дело о хулиганстве. Танцор находится под подпиской о невыезде.



