



Тайна 148-летнего врача, создавшего "эликсир жизни"

На надгробии доктора Мида написано, что он умер в октябре 1652 года, почти через 149 лет после своего рождения. Считается, что его жена сочинила эту надпись, чтобы увеличить продажи созданного им "элексира жиэни".



Могила доктора Уильяма Мида находится примерно в 24 километрах от Лондона в городке Хартфордшир. Камень сам по себе не интересен, если бы не вызывающа сомнения и вопросы надпись. В ней говорится, что британский врач, умерший в октябре 1652 года, не дожил всего два месяца до своего 149-летия.



"Уильям Мид, умерший 28 октября 1652 года, скончался в возрасте 148 лет, 9 месяцев, 3 недель и 4 дней" - гласит эпитафия.



Хотя и в наши дни жизнь до 148 лет звучит как фантастика, в те времена это еще больше было похоже на сказку. Средняя продолжительность жизни людей, родившихся в Европе в 16 веке составляла от 30 до 40 лет, если они пережили детство, оспу и другие болезни, что делает историю Мида невероятной. Тем не менее, согласно местной легенде, Мид изобрел эликсир долголетия, а также различные другие так называемые "лекарства".



Считается, что его жена была тем человеком, кто продиктовал надпись на его могиле каменщику, чтобы стимулировать продажу этого зелья, что еще больше подвергает сомнению эту историю. Однако, местные архивные правительственные документы, датированные 1781 годом, пишут об "удивительном случае долголетия" и утверждают, что кладбищенским охранникам поручено обновить надпись на надгробной плите после того, как она стерлась от времени и стала неразборчивой.



Исторические памятники Хартфордшира утверждают, что в последние годы надгробие покрылось растительностью, и при попытках переместить его камень был сломан. После этого надгробие вернули на место. Но вопрос о возрасте доктора Мидас навсегда останется загадкой.

