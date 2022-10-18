



Таиланд объявил "войну" бедным туристам

В понедельник, 17 октября, власти Таиланда опубликовали новые требования для получения долгосрочных виз, призванные отсеять небогатых туристов, которых приезжают на зимовку.



Таиланд фактически объявил войну тем, кто приезжает в страну на полгода с одним рюкзаком и планами как можно меньше потратить. Эконом-туристы выбирают для проживания хостелы или палатки, путешествуют по Таиланду автостопом, и питаются самой простой дешевой едой, пренебрегая комфортом. Они даже готовы пережить ливни и наводнения, обычные для октября-ноября.



В то время как путешественники, заплатившие за отдых около 5000 долларов, не готовы сидеть в отелях без света и ходить по улицам по пояс в воде. Теперь для получения долгосрочной визы в Таиланд претендент должен предоставить выписку из банка о ежемесячном остатке на счете до $7000. От туриста также потребуют справку с места работы или учебы о сроках предоставленного отпуска.