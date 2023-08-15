



Taifun: новая коллекция линии бренда Gerry Weber для энергичных женщин

Немецкий бренд, ставший синонимом европейского стиля и качества, Gerry Weber представляет осеннюю коллекцию линии одежды Taifun - для модниц, не боящихся экспериментов, для женщин, в которых жизненная энергия бьет ключом подобно тайфуну. Трендовые силуэты, свободный летящий крой и особенно актуальный, но при этом элегантный стиль дают простор для выражения индивидуальности.



Объемная, струящаяся блузка, жакет, скроенный по моде сезона, новая пара идеально сидящих джинсов, элегантный костюм для офиса - не важно, базовые это вещи или наряды для особого случая - в Taifun сразу найдется то, чего мы хотим.



В коллекции осени множество ярких и насыщенных цветов и эффектных принтов. Вторая цветовая линия – пудровые оттенки от голубого до розового (самого горячего цвета сезона).







Среди трендов коллекции этой осени – вырезы. Неважно, что вы наденете, – юбку, брюки, джемпер или платье – вырезы и разрезы добавят в образ изюминки.



А еще в моду триумфально вернулся жилет. Дизайнеры предлагают носить их поверх сорочки, водолазки или даже надевать на голое тело. При этом сами жилеты могут быть какими угодно: вязаными, кожаными или стегаными.



Модный принт может быть каким угодно при условии, что его будет много. Не стесняйтесь комбинировать принты, покажите всем, что вы в тренде. Если все же не знаете, какой именно принт выбрать, – выбирайте цветочный, не прогадаете.



Самой модной верхней одеждой сезона обещает быть стеганая куртка. Дизайнеры Taifun предлагают модницам настолько крутые модели, что, пожалуй, вы не захотите их снимать даже в помещении.



Брючные костюмы сегодня – основа модного гардероба, это актуальный тотал-лук, а кроме того, жакет и брюки отдельно помогут создать десятки разных и новых образов, решая проблему «нечего надеть». Впрочем, дизайнеры полагают, что костюм с юбкой в новом сезоне сможет посоревноваться с брючным за место на модном Олимпе.



Одним из главных трендов этой осени остаются джинсы и брюки с высокой талией и широкими брючинами, так называемые «палаццо». Также в моде остаются брюки-кюлоты, которые подходят как для офисного стиля, так и для повседневных образов.



Джинсовый тотал-лук вновь в тренде. Признаваясь в любви к дениму, дизайнеры предлагают одеться в него буквально с ног до головы. Кстати, Gerry Weber родился как марка, выпускающая брюки, и за десятилетия стал экспертом в этой области: в крое брюк и джинсов эта марка не знает себе равных. Джинсы из приятного телу органического хлопка, с эластаном для настоящего комфорта и с высокой посадкой, разных цветов и фасонов. Дорогая качественная ткань позволит носить джинсы много сезонов - они не растянутся, не полиняют, не потеряют цвет и форму.



А многочисленные аксессуары – украшения, платки, ремни и сумки - позволят каждый раз выходить из дома в новом образе.



У Gerry Weber есть и третья линия - Samoon, чей девиз: «У красоты нет размера». Это марка актуальных моделей Plus Size. В Samoon уже поступают новые коллекции трендовой и актуальной одежды твоего размера, в которой ты будешь круто выглядеть и удобно себя ощущать.



Новые коллекции поступают в магазины бренда каждые 2-3 недели в течение всего года. Размеры одежды - от 36 до 48. Размеры джинсов - от 36 до 50-52.



Кстати, если вы зайдете в магазины бренда, вас ждет до 70% скидки на летнюю коллекцию. Здесь же, среди брендов под вывеской Irene, вы найдете всемирно известные Dolcezza, Antonelle Paris, Frank Lyman и многие другие со скидками до 50%.



Мультибрендовые магазины, объединяющие немецкую марку Gerry Weber и итальянские, французские и другие бренды под вывеской Irene находятся на этаже входа в торговый центр «Ган а-Ир» на улице Ибн Гвироль, 71 в Тель-Авиве, тел. 03-527-9348, и в Иерусалиме в закрытом торговом комплексе «Мамилла» на верхнем этаже на Мамилла Авеню, телефон 02-5864049, покупки можно совершать и в интернет-магазине.



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