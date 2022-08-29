



"Сыт по горло". Оззи Осборн хочет покинуть США

Известный певец Оззи Осборн заявил о своей готовности покинуть США, где он проживает уже длительное время, из-за роста насилия и преступности.



Об этом певец заявил в недавнем интервью, сообщает The Guardian.



"Я сыт по горло тем, что людей убивают каждый день. Бог знает, сколько людей было расстреляно в школах. И массовая стрельба в Вегасе на том концерте … Это просто безумие. Я не хочу умереть в Америке. Я не хочу, чтобы меня похоронили на чертовой Форест-Лоун. Я англичанин и хочу вернуться домой", - заявил Осборн.