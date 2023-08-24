



Сырная дюжина: В каких странах больше всего любят деликатес

"Золото" по количеству сыра, приходящегося на год на душу населения, по праву принадлежит Греции, где этот показатель составляет 31,5 кг. Это не удивительно, особенно с учетом того, что сыроделие там издавна поставлено на поток и каждый регион может похвастаться собственными уникальными рецептами этого продукта из овечьего, козьего или коровьего молока.



Второе место по употреблению сыра принадлежит Дании. На среднестатистического датчанина приходится до 27,5 кг сыра. Эта страна славится своими полужесткими и голубыми сортами этого продукта.



На третьем месте – Франция с уровнем потребления 26,8 кг. В соседней с ней Германии на человека приходится 24 кг сыра. Куда скромнее аппетиты других стран, вошедших в топ-12. В США эта цифра составляет 17,5 кг, а в Канаде и Австралии – 14,4 и 11,8 соответственно.



Следующие ценители деликатеса живут в Аргентине, где на 1 жителя в год приходится 9,6 кг сыра. В постсоветских странах этот показатель еще меньше. Среднестатистический россиянин за год съедает 6,6 кг сыра, украинец – 4,7 кг, а белорус – 4,2 кг.



Замыкает "сырную" дюжину Япония, где на 1 человека в год приходится всего 2,7 кг сыра, что, впрочем, для местных жителей не так уж мало – в течение нескольких лет цифра постоянно растет и бьет исторические рекорды.