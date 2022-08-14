



Сын Рушди: нападение не повлияло на чувство юмора отца

Семья раненого во время литературного мероприятия в Нью-Йорке писателя Салмана Рушди рада, что его отключили от аппарата ИВЛ.

Об этом сообщает AFP

"Мы очень рады, что вчера его отключили от аппарата ИВЛ", — написал его сын Зафар в Twitter.

По его словам, жестокое нападение не повлияло на дерзкое чувство юмора британского автора.

Как ранее сообщил агент писателя, пострадавший, получивший ножевые ранения, медленно, но уверенно идет на поправку.