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Сын Рушди: нападение не повлияло на чувство юмора отца
14.08.2022 19:27 Алина Груднева

Сын Рушди: нападение не повлияло на чувство юмора отца

Семья раненого во время литературного мероприятия в Нью-Йорке писателя Салмана Рушди рада, что его отключили от аппарата ИВЛ.

 
Об этом сообщает AFP 
 
"Мы очень рады, что вчера его отключили от аппарата ИВЛ", — написал его сын Зафар в Twitter.
 
По его словам, жестокое нападение не повлияло на дерзкое чувство юмора британского автора.
 
Как ранее сообщил агент писателя, пострадавший, получивший ножевые ранения, медленно, но уверенно идет на поправку.

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