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Сын обвинил вдову "отца русского рока" Градского в воровстве
15.08.2023 15:17 Алина Груднева

Сын обвинил вдову "отца русского рока" Градского в воровстве

Сын покойного "отца русского рока" Александра Градского обвинил вдову музыканта в краже денег.

Информацию об этом распространил Telegram-канал Baza.

Как стало известно, 42-летний Даниил Градский подал жалобу в полицию. Мужчина утверждает, будто актриса и модель Марина Коташенко, которая была четвертой супругой покойного артиста, еще в ноябре 2021 года вынесла из квартиры огромную сумму денег и другое имущество.

Согласно заявлению сына Градского, все это наследие после смерти музыканта должно было быть поделено между членами семьи.

Даниил заверил правоохранителей в том, что пытался вразумить актрису, однако их разговоры так ни к чему не привели.
 

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