Сын Михаила Ефремова впал в кому: что известно
Сын Михаила Ефремова Николай выпал из окна третьего этажа на Пролетарском проспекте в Москве.
По данным российских СМИ и Telegram-каналов, сейчас он находится в коме.
Mash со ссылкой на источники сообщает, что Николай может не выжить или остаться инвалидом из-за перелома таза.
Он госпитализирован в ГКБ имени Юдина, где ему провели срочную операцию.
Соседи утверждают, что 31-летний Николай страдает от алкогольной зависимости и состоит на учете у психиатра. В настоящее время правоохранители проводят проверку.