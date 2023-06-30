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михаил ефремов
30.06.2023 15:00 Алина Груднева

Сын Михаила Ефремова впал в кому: что известно

Сын Михаила Ефремова Николай выпал из окна третьего этажа на Пролетарском проспекте в Москве.

По данным российских СМИ и Telegram-каналов, сейчас он находится в коме.

Mash со ссылкой на источники сообщает, что Николай может не выжить или остаться инвалидом из-за перелома таза.

Он госпитализирован в ГКБ имени Юдина, где ему провели срочную операцию.

Соседи утверждают, что 31-летний Николай страдает от алкогольной зависимости и состоит на учете у психиатра. В настоящее время правоохранители проводят проверку.

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