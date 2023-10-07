



Сын африканского диктатора живет на $75 000 в сутки, а его народ - на $2

Сын африканского диктатора 55-летний Теодоро Нгема Обианг Манге - первый вице-президент Экваториальной Гвинеи снял роскошные апартаменты за $75 000 в сутки.



Его отец - 81-летний президент Теодоро Обианг Нгема Мбасого, уже правит в стране 44 года.



Как сообщает Bild, недавно сын приехал в Нью-Йорк на заседание ООН и остановился в дорогостоящем пентхаусе на Манхеттене. Аренда номера стоит $75 тысяч в сутки. Политик сам опубликовал фото в роскошной квартире в соцсетях.



В самой Экваториальной Гвинее граждане живут в среднем на $2 в день. Более 60% населения страдает от голода. Лишь половина жителей имеют доступ к чистой питьевой воде, а 7,9% детей умирают, не дожив до пяти лет.



В стране процветает торговля людьми и сексуальное рабство. Вице-президент получает значительную часть богатств от коррупционных сделок, связанных с запасами нефти и газа страны, считают правоохранители США.



Кроме того, Манге владеет недвижимостью в Париже, Майами и ЮАР, а также автомобилями класса люкс.