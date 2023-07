“Святой Грааль”: iPhone первого поколения продали за 190 тысяч долларов

Редкий iPhone первого поколения, выпущенный в 2007 году был продан с аукциона за 190 372,80 долларов, установив новый рекорд “Святого Грааля” коллекционных iPhone.



LCG Auctions сообщила, что воскресный аукцион еще запечатанной модели iPhone объемом 4 Гб закончился высокой ставкой, более чем в 400 раз превышающей первоначальную цену устройства.



“Оригинальная 4-гигабайтная модель считается “Святым Граалем” среди коллекционеров iPhone”, — говорится в листинге LGC Auctions. “Его крайняя редкость напрямую связана с его ограниченным тиражом”.



Производство iPhone было прекращено всего через два месяца после его запуска из-за того, что его популярность намного уступила модели с 8 гигабайтами.



“Телефона нетронут”, — говорится в листинге. “Коллекционерам и инвесторам будет трудно найти лучший образец”.

