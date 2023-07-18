“Святой Грааль”: iPhone первого поколения продали за 190 тысяч долларов
Редкий iPhone первого поколения, выпущенный в 2007 году был продан с аукциона за 190 372,80 долларов, установив новый рекорд “Святого Грааля” коллекционных iPhone.
LCG Auctions сообщила, что воскресный аукцион еще запечатанной модели iPhone объемом 4 Гб закончился высокой ставкой, более чем в 400 раз превышающей первоначальную цену устройства.
“Оригинальная 4-гигабайтная модель считается “Святым Граалем” среди коллекционеров iPhone”, — говорится в листинге LGC Auctions. “Его крайняя редкость напрямую связана с его ограниченным тиражом”.
Производство iPhone было прекращено всего через два месяца после его запуска из-за того, что его популярность намного уступила модели с 8 гигабайтами.
“Телефона нетронут”, — говорится в листинге. “Коллекционерам и инвесторам будет трудно найти лучший образец”.
First-generation, 2007 iPhone sells for more than $63,000 at auction https://t.co/1oSR1TMY4W pic.twitter.com/khdGo69TYe— New York Post (@nypost) February 21, 2023