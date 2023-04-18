Светофор в Кирьят-Оно сводит с ума водителей
В четверг видео с светофором в городе Кирьят-Оно в центральной части Израиля стало вирусным в интернете. Ролик демонстрирует противоречивые указания светофора.
На перекрестке водители столкнулись с зеленой стрелкой для поворота налево, а также с прикрепленным к светофору синим металлическим знаком, указывающим, что поворачивать можно только направо.
Этот конкретный светофор является частью нового двухстороннего маршрута общественного транспорта, который открылся для движения в пятницу и призван укрепить транспортные возможности между городом Кирьят-Оно и остальной частью района Гуш-Дан. Муниципалитет Кирьят-Оно заявил, что светофор был установлен всего за тридцать минут до того, как видео появилось в сети, и “вопрос был немедленно решен”.
Однако, как оказалось, решение проблемы не было таким немедленным, как утверждает муниципалитет. В субботу вечером он опубликовал еще одно заявление, в котором говорилось: "Маршрут был впервые открыт для движения сегодня, после чего были обнаружены некоторые неполадки".
Заявление продолжалось: "Иногда это слишком короткий зеленый свет, иногда путаница из-за незнакомого дорожного знака, иногда требуется дополнительная покраска и т.д. - мы отслеживаем [такие] трудности и внимательно относимся к жалобам". В ближайшее время будет проведена проверка [по данному вопросу], и мы просим вас проявить терпение и сотрудничество... Мы решим проблему и позаботимся о неполадках... для того, чтобы движение транспорта было безопасным. Мы к вашим услугам в любое время".
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