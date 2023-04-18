



Светофор в Кирьят-Оно сводит с ума водителей

В четверг видео с светофором в городе Кирьят-Оно в центральной части Израиля стало вирусным в интернете. Ролик демонстрирует противоречивые указания светофора.



На перекрестке водители столкнулись с зеленой стрелкой для поворота налево, а также с прикрепленным к светофору синим металлическим знаком, указывающим, что поворачивать можно только направо.



#פידתחבורה

נתצ קריית אונו

אין ספק שנתצ זה דבר מבורך

אבל את כל העבודה שעשו שם אפשר לזרוק לפח

רמזורים הזויים, תכנון לקוי של מעברי חציה, נהגי אוטובוס שלא מצייתים לרמזורים שלהם אם בכלל קיימים כאלה

הנתיב מאלץ אותם לדרוס רכבים בהשתלבות על מנת להמשיך במסלול שלהם pic.twitter.com/HarSnIqBlX — Assaf (@YNWAssaf) April 17, 2023

Этот конкретный светофор является частью нового двухстороннего маршрута общественного транспорта, который открылся для движения в пятницу и призван укрепить транспортные возможности между городом Кирьят-Оно и остальной частью района Гуш-Дан. Муниципалитет Кирьят-Оно заявил, что светофор был установлен всего за тридцать минут до того, как видео появилось в сети, и “вопрос был немедленно решен”.Однако, как оказалось, решение проблемы не было таким немедленным, как утверждает муниципалитет. В субботу вечером он опубликовал еще одно заявление, в котором говорилось: "Маршрут был впервые открыт для движения сегодня, после чего были обнаружены некоторые неполадки".Заявление продолжалось: "Иногда это слишком короткий зеленый свет, иногда путаница из-за незнакомого дорожного знака, иногда требуется дополнительная покраска и т.д. - мы отслеживаем [такие] трудности и внимательно относимся к жалобам". В ближайшее время будет проведена проверка [по данному вопросу], и мы просим вас проявить терпение и сотрудничество... Мы решим проблему и позаботимся о неполадках... для того, чтобы движение транспорта было безопасным. Мы к вашим услугам в любое время".