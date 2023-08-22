



Светлана Бондарчук жестко ответила хейтерам: не рассказывайте, как мне жить

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук жестко ответила хейтерам, которые забросали ее комментариями с критикой позднего материнства.



Об этом сообщает российский сайт "СтарХит".



"Если не показываю детей, это не значит, что их нет рядом или я не провожу с ними время. Не хочу, но вынуждена ввести на странице жесткое правило — все, кто будет писать мне нравоучения о том, как мне жить или воспитывать моих детей, будут сразу же отправляться редактором страницы в бан", - предупредила Бондарчук.



По ее словам, блокироваться также будут те пользователи, которые "лайкают" подобные комментарии.



Полгода назад 54-летняя Бондарчук стала мамой во второй раз. Известно об этом стало лишь в во второй половине августа.