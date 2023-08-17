



Светлана Бондарчук показала фото выписки из роддома с сыном

15 августа Светлана Бондарчук отметила третью годовщину свадьбы с Сергеем Харченко. Супруги рассекретили, что полгода назад стали родителями сына Петра. Светлана написала об этом она сама лишь спустя полгода после рождения сына в своем Telegram-канале и поделилась сокровенными кадрами выписки из роддома.



Известно, что супруги воспользовались услугами суррогатной матери. 54-летняя Бондарчук пока не раскрывала детали появления малыша на свет, но уже сказала спасибо всем — и тем, кто поздравил, и тем, кто знал о счастливом событии в жизни Светланы и Сергея, но деликатно молчал.



“Я прекрасно понимаю, что ко мне относятся по-разному — кто-то с симпатией, кто-то с антипатией, но в этой ситуации все эти люди проявили солидарность и деликатность, и дали мне как маме рассказать эту новость в тот момент, когда я была готова”, – написала она. “А ведь могли бы собрать трафик, хайпануть. Но нет, все же есть в нашем сообществе понятия этики и порядочности. Спасибо каждому, кто знал и при этом не выдал наш секрет. Вы не представляете, как для нас это было важно.



Рядом с ней и Сергеем в этот важный день была его дочь Юнна, у которой замечательные отношения со Светланой, а также близкая подруга Бондарчук Дина Хабирова. На фото все очень по-семейному. Знаменитости одеты максимально буднично – в джинсы и водолазки. Малыш укутан в комбинезон, из которого едва виднеется его маленькое личико.



Опыт общения с младенцами у Светланы внушительный: Бондарчук не только дважды мама, но и дважды бабушка — у ее сына Сергея две очаровательные дочки, рожденные в браке с Татой Мамиашвили.

