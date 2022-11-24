



Свадебный костюм Мэрилин Монро продадут на аукционе

Аукционный дом Gotta Have Rock and Roll выставил на продажу костюм, который Мэрилин Монро надела на свадьбу с Джо Ди Маджио в 1954 году.



Об этом сообщает TMZ.



Этот наряд не является одним из знаменитых среди образов звезды, но, тем не менее, ожидается, что костюм будет стоить от 1,5 до 2 миллионов долларов США.



Известно, что Мэрилин Монро приобрела костюм в универмаге Macy’s, расположенном на Манхэттене. Через некоторое время она подарила костюм свекрови своего фотографа.



Костюм представляет собой темно-коричневую кофту с белым меховым воротником и юбку Serge.