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Свадебный костюм Мэрилин Монро продадут на аукционе
24.11.2022 18:39 Ольга Белозерова

Свадебный костюм Мэрилин Монро продадут на аукционе

Аукционный дом Gotta Have Rock and Roll выставил на продажу костюм, который Мэрилин Монро надела на свадьбу с Джо Ди Маджио в 1954 году.

Об этом сообщает TMZ.

Этот наряд не является одним из знаменитых среди образов звезды, но, тем не менее, ожидается, что костюм будет стоить от 1,5 до 2 миллионов долларов США.

Известно, что Мэрилин Монро приобрела костюм в универмаге Macy’s, расположенном на Манхэттене. Через некоторое время она подарила костюм свекрови своего фотографа. 

Костюм представляет собой темно-коричневую кофту с белым меховым воротником и юбку Serge.

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