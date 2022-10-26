Свадьба в Праге – доверьте нам свои мечты!
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1. Свадьба в Праге и законы нашей страныСвадьба в Праге, – и сразу перед глазами возникают очертания одного из красивейших городов Европы.
Чешская столица прекрасна в любое время года, однако свадьба в Праге сегодня для многих – это решение наболевшей израильской проблемы.
Несколько слов к истории вопроса.
Свадьба в Праге, как и любой другой вариант иностранного бракосочетания между гражданами нашей страны, или между иностранцем и израильтянином, признаётся законным семейным союзом, после процедуры легализации в МВД( в случае иностранного супруга).
В Израиле не существует гражданских браков. Свадьба в Праге, на Кипре, в Грузии и т.д. – это ответ на несовершенство израильского законодательства и диктат религиозного истеблишмента.
Свадьба в Праге отвечает на запросы тех граждан нашей страны, кто не может сочетаться законными семейными узами в собственном отечестве. Такая ситуация сложилась потому, что в нашей стране существует только религиозное бракосочетание. То есть, или под хупу, в церковь, или в мечеть, или, извините, никак!
Свадьба в Праге, прежде всего, решит проблемы тех пар, в которых один или оба партнёра не являются иудеями, с галахической точки зрения, а, следовательно, не могут обвенчаться в нашей стране.
В то же время свадьба в Праге – вариант решения вопроса и для тех израильтян, кто выбрал в спутники жизни иностранного гражданина.
Возможность расписаться за границей, а, в нашем случае это означает выбрать свадьбу в Праге, также даст возможность зарегистрировать формальный союз и другим категориям наших с Вами соотечественников. Не вдаваясь здесь в излишние подробности, можно лишь отметить, что свадьбы в Праге – это ответ и на запрос таких категорий израильтян, как потомки коэнов, желающих создать семью с разведёнными женщинами, нашим-агунот – женщин, чьи мужья числятся пропавшими без вести много лет и т.д.
Со свадьбой в Праге изменяется статус и тех пар, которые определяются в Израиле, как партнёры, находящиеся в гражданском сожительстве друг с другом. Официальный супружеский статус после свадьбы в Праге, безусловно, способствует как можно более быстрому процессу натурализации иностранных партнёров в Еврейском государстве.
Свадьба в Праге – это, в сущности, на сегодняшний день, некое подобие гражданского брака, де юре не существующего под нашим жарким солнцем. Свадьба в Праге, ко всему прочему, – это, несомненно, путешествие в один из интереснейших городов Старого континента. К тому же проведение свадьбы в Праге – церемония, не обременённая лишними бюрократическими препонами. Всё дело происходит быстро, по заранее отработанной схеме.
Именно поэтому наше агентство, занимающееся не один год организацией свадеб в Праге, часто рекомендует этот вариант оформления официальных супружеских отношений нашим уважаемым клиентам.
2. Свадьба в Праге. Очевидные преимущества такого решенияСвадьба в Праге – это выбор в качестве места своего бракосочетания одного из красивейших городов Европы.
Свадьба в Праге для будущей супружеской пары может быть проведена и в Старой ратуше, являющейся уникальным культурным и историческим объектом, и в Новоместской ратуше, в одном из более современных районов города.
Прага действительно прекрасна, притом в любое время года. Только нужно помнить, что, организуя свадьбу в Праге, партнёры должны заранее позаботиться о назначении даты церемонии бракосочетания.
Чешская столица, сама по себе, – город с огромным историко-культурным наследием. Там есть, что посмотреть и куда пойти. Поэтому, не впадая в высокопарность, можно смело утверждать, что свадьба в Праге для двух возлюбленных станет настоящим праздником.
Однако свадьба в Праге – это не только путешествие по интересному и популярному туристскому маршруту. Разумеется, прежде всего, свадьба в Праге – это официальная регистрация брачного союза и получение парой брачного свидетельства.
Как мы уже отмечали выше, свадьба в Праге – это и давно отработанная процедура регистрации и самой свадебной церемонии.
Немаловажным преимуществом в пользу проведения свадьбы в Праге являются и цены на авиабилеты, проживание, питание в кафе и ресторанах, и другие услуги.
Назначая свою свадьбу в Праге и выделяя для этого бюджет, пара может учитывать и то, что конечные расходы на такую церемонии, как свадьба в Праге, окажутся даже ниже ожидаемого.
Свадьба в Праге – это, безусловно, и целый ряд подготовительных действий, важнейшими из которых является сбор, истребование, перевод и легализация всех необходимых для этого документов.
Полный перечень всех требующихся для подготовки свадьбы в Праге бумаг пара всегда может выяснить при личной консультации у наших специалистов.
Обычно речь идёт о свидетельствах о рождении обоих будущих супругов, их паспортах, выписках о семейном состоянии и других документах.
Итак, обобщая сказанное, подведём краткий итог очевидных преимуществ выбора свадьбы в Праге:
- Свадьба в Праге – это умеренные цены, быстрота оформления и давно отработанные связи между нами и чешской стороной.
- Свадьба в Праге – это путешествие в сердце Европы по одному из самых горячих туристических направлений.
- Свадьба в Праге – это возможность выбора богатой культурной программы на месте. Театры, рестораны, бары, ночные клубы – всё это широко представлено в Злата Праге.
- Свадьба в Праге – это решение брачной проблемы, новый супружеский статус пары и, в дальнейшем, легализация его в Израиле.
3. Натурализация по-израильски после свадьбы в ПрагеСвадьба в Праге – для многих пар это и начало натурализации иностранного супруга в нашей стране. Такая процедура именуется «СТУПРО».
Свадьба в Праге, как и регистрация иностранного брака вообще, даёт возможность значительно убыстрить сроки прохождения этого многоступенчатого процесса.
Разумеется, не заключая брак, также можно начать СТУПРО, однако результат, в таком случае, достигается более сложно и за больший период времени. К тому же свадьба в Праге, то есть, роспись за границей, и следующие затем этапы СТУПРО ведут, в конце концов, к получению израильского даркона иностранным супругом.
Без заключения семейного союза, в нашем случае, без свадьбы в Праге, рассчитывать на получение израильского гражданства нельзя.
Не регистрируя отношения, пара может надеяться лишь на постоянный вид на жительство для партнёра-иностранца, не более.
Свадьба в Праге существенно сокращает все этапы СТУПРО по времени и практически гарантирует в финале всего паспорт Государства Израиль для супруга из другой страны.
4. Неповторимая свадьба в ПрагеИтак, Ваша свадьба в Праге может пройти как в самом городе, так и в живописных замках и дворцах, окружающих чешскую столицу.
Свадьба в Праге – это ещё и шанс познакомиться с другой стороной города – романтической и даже мистической.
Наверно, во всём мире известен Карлов мост, увешанный разными замками и замочками, которые оставляют влюблённые, как символ крепости их союза. Туда захочется прийти влюблённой паре после завершения всех церемоний их свадьбы в Праге.
Мы уже упоминали Староместскую и Новоместскую ратуши. Оба этих здания являются великолепными памятниками архитектуры. И, конечно же, проведение свадьбы в Праге подчёркивает уникальность того места, где Вы скрепите на долгие годы Ваши отношения своими подписями.
Объектом мирового культурного наследия признан и знаменитый комплекс зданий, построенный в столь любимом выходцами из бывшего СССР стиле барокко, называемый Клементинум. В средние века здесь размещалась иезуитская коллегия, выносившая обвинительные приговоры ведьмам и колдунам.
Сегодня это Национальная библиотека Чешской Республики. И, если Ваша свадьба в Праге состоится именно там, то, безусловно, Вы навсегда запомните не только события одного из счастливейших дней Вашей жизни, но и окружавшую Вас в этот день обстановку.
Планируя свадьбу в Праге и вообще в Чехии, вероятно, интересно будет узнать, что в этой небольшой стране насчитывается более 2,000 замков. Некоторые из этих замков работают не только как объекты туристического посещения, но и являются местом, в котором можно заказать и провести Вашу свадьбу в Праге.
Чешская столица, её исторический центр возводились в разные периоды европейской истории. Ваша свадьба в Праге может состояться и в готическом замке, и в барочном дворце, и в более современном здании, построенном, например, в стиле модерна «прекрасной эпохи» конца девятнадцатого столетия.
Свадьба в Праге – это шанс посетить и славящиеся сегодня на всю Европу ночные клубы и дискотеки столицы Чехии. Ночная жизнь в Праге богата и насыщенна, и сегодня не уступает по этому показателю жизни культурной.
Свадьба в Праге и связанная с этим мероприятием поездка могут быть и просто днями отдыха и отключения двух возлюбленных от повседневной реальности. Однако силы надо восстанавливать, и первостепенную роль в любом, даже самом небольшом путешествии, для нас играет питание.
Вот тут самое время сказать о пражских ценах в кафе и ресторанах. Они Вас приятно удивят, если Вы сопоставите их с нашими домашними израильскими ценами.
Наверное, нет нужды говорить о том, какая вкусная и сытная чешская кухня, соединяющая в себе и славянские, и немецкие, и венгерские влияния. Долгое время Чехия входила в состав Австрийской, а затем Австро-Венгерской Империи. И, согласно разнообразным опросам, чехи до сих пор считают эти времена своим золотым веком.
Продолжая кулинарную тему, необходимо упомянуть и о знаменитом на весь мир чешском пиве. Однако, сочетание этих двух слов: «чешское пиво» говорит само за себя, и вряд ли этот национальный чешский напиток нуждается в дополнительной рекламе.
Свадьба в Праге и даже несколько дней, проведенные в этом чудесном городе, позволят познакомиться и с его еврейской историей. Ныне Еврейский квартал – место паломничества тысяч и тысяч туристов.
Касаясь мистической стороны Праги, нужно сказать о том, что именно здесь жил великий еврейский раввин и каббалист Магараль. Как мы знаем по легенде, он – тот, кто сотворил искусственного человека – Голема, по заданию чешского короля и германского императора.
Ну и, конечно же, в мире насчитываются многие миллионы поклонников гениального писателя – Франца Кафки. Для них провести свадьбу в Праге – это, наверное, мечта всей жизни.
Как мы уже рассказывали, свадьба в Праге – это повод познакомиться и с уникальными местами, и со старой европейской культурой, и с городом, который сегодня на туристической европейской карте входит в десятку самых популярных направлений.
Вам решать, где именно состоится Ваша свадьба в Праге, но, если Вы выберете этот город, Вы запомните его навсегда и захотите не раз ещё в него вернуться.
5. Проблематика обсуждаемого вопросаСвадьба в Праге, а, если взять шире, роспись за границей для израильтян и их иностранных партнёров – это, к сожалению, сегодня единственное возможное решение создания семьи без религиозной процедуры.
Свадьба в Праге, таким образом, решает проблему, которая связана с отсутствием самого института гражданского брака в нашей стране.
Десятилетиями в нашем обществе проходят бурные общественные дискуссии по поводу необходимости гражданского брака. Однако пресловутый статус-кво и прямой диктат религиозного истеблишмента и политической элиты светским гражданам страны, как им жить, что делать и на ком жениться, существуют уже 74 года. В нашей стране возможно зарегистрировать только моноконфессиональный религиозный брак.
Свадьба в Праге – это ответ тем политикам, чья гора обещаний не родила даже мышь. Накануне очередных израильских выборов полезно вспомнить, что ни одна политическая партия так и не решила вопрос с гражданскими браками, несмотря на все громкие заявления и нынешнего премьер-министра Израиля, и министра финансов в его правительстве. Знающий поймёт, о чём и о ком речь.
Решив провести свою свадьбу в Праге, партнёры могут быть твёрдо уверены, что МВД Израиля признает их свидетельство о браке, и свадьба в Праге, прекраснейшем городе Старой Европы, станет началом их новой, долгой и счастливой семейной жизни.
6. Ваши мечты станут явью с нашей помощьюСвадьбы в Праге – далеко не единственная область, в которой работает наше агентство.
Многолетний стаж, умение понимать желания и запросы наших клиентов, надёжность и честность – вот правила, которыми мы руководствуемся в своей профессиональной деятельности.
Истребование любых документов из любой точки земли, помощь с оформлением второго, европейского гражданства для израильтян, легализация документов и придание им права международного хождения – вот некоторые основные направления в нашей работе.
Свадьбы в Праге, в Грузии, на Кипре, то есть, иностранные браки для наших сограждан – становятся всё более популярными. Нелишне напомнить здесь и то, что свадьба в Праге, например, обойдётся в несоизмеримо меньшую сумму, чем аналогичное предприятие на Земле Обетованной.
Несколько сотен супружеских пар, поженившиеся с нашей помощью, в том числе, пройдя такую церемонию, как свадьба в Праге, – лучшая характеристика и оценка нашему труду.
Если будущие супруги не хотят терять лишние деньги, нервы и силы, им лучше всего обратиться к опытным специалистам, имеющим и наработанные рабочие связи, и умение решать разного рода организационные и правовые вопросы.
Немаловажное значение имеет и то, что наше агентство будет сопровождать новобрачных и в помощи в истребовании, переводе и легализации документов для СТУПРО.
Это не просто слова. Люди, имеющие опыт общения с израильскими властями, и, в частности, с работниками Мисрад аПним, думается, могут подтвердить, как важна во всех бюрократических хитросплетениях помощь компетентных профессионалов.
Свадьба в Праге и связанное с ней, пусть даже короткое, путешествие навсегда останутся в сердцах двух человек, как важнейшая веха их семейной жизни.
Свою задачу и, простите за пафос, миссию, мы видим в том, чтобы помочь людям соединить судьбы, несмотря на, прямо скажем, несовершенство наших израильских законов.
Поэтому результат всего дела будет нашим общим достижением с будущей счастливой семейной парой в начале их совместного жизненного пути.
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