



Супруга Чарльза III Камилла официально станет королевой

Жена короля Великобритании Чарльза III после коронации официально станет королевой. Отметим, что Камилла является королевой-консортом, но эту приставку уберут через месяц.



О предстоящей смене титула супруги короля стало понятно по приглашениям на коронацию монарха, которая состоится 6 мая, на которую приглашено более 2 тысяч гостей.



Сначала жена Чарльза ІІІ именовалась как принцесса-консорт. Впоследствии она стала королевой-консортом, ведь ее муж после смерти Елизаветы II стал королем. Теперь приглашение Букингемского дворца подтверждает то, что с момента коронации Чарльза III Камилла официально станет королевой .

Королевская семья сочла, что коронация – это удачное время, чтобы начать называть Камиллу королевой .



4 апреля дворец выпустил цветочные открытки-приглашение, которая показала, что Камиллу все будут называть королевой после коронации. Открытки разошлют всем приглашенным гостям.