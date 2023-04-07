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Супруга Чарльза III Камилла официально станет королевой
07.04.2023 06:38 Наталья Богинская

Супруга Чарльза III Камилла официально станет королевой

Жена короля Великобритании Чарльза III после коронации официально станет королевой. Отметим, что Камилла является королевой-консортом, но эту приставку уберут через месяц.

О предстоящей смене титула супруги короля стало понятно по приглашениям на коронацию монарха, которая состоится 6 мая, на которую приглашено более 2 тысяч гостей.

Сначала жена Чарльза ІІІ именовалась как принцесса-консорт. Впоследствии она стала королевой-консортом, ведь ее муж после смерти Елизаветы II стал королем. Теперь приглашение Букингемского дворца подтверждает то, что с момента коронации Чарльза III Камилла официально станет королевой .
Королевская семья сочла, что  коронация – это удачное время, чтобы начать называть Камиллу королевой .

4 апреля дворец выпустил цветочные открытки-приглашение, которая показала, что Камиллу все будут называть королевой после коронации. Открытки разошлют всем приглашенным гостям.

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