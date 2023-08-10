Супермаркет закрыли из-за угрозы перманентной эрекции у покупателей мужчин
В Австрии супермаркет закрыт из-за паука, способного вызывать у мужчин длительную эрекцию.
Об этом сообщает The Daily Mail.
По предварительным данным, заведение Penny будет закрыто как минимум до вторника, 15 августа из-за опасений, связанных с этим четырехдюймовым черно-красным пауком.
В магазин вызваны экстренные службы. Этот бразильский странствующий паук достиг Европы, прячась в бананах. Он является одним из самых ядовитых и смертоносных пауков на планете.
Яд этого насекомого изучается для использования в лечении эректильной дисфункции. По словам ученых, укус может вызвать у жертв мужского пола болезненную четырехчасовую эрекцию.
Все ящики с бананами в магазине были запечатаны, поскольку паук может прятаться в них. В настоящее время проводятся комплексные меры по дезинфекции заведения.