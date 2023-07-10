



Супер акция Tax Free. Сеть Машбир празднует лето вместе со своими покупателями

Июль – месяц шопинга. Начались детские каникулы и вам надо обновить гардероб непосед? Собираетесь в отпуск и покупаете все необходимое?



акончилась уходовая летняя косметика с легкими текстурами или пора заменить купальники и комплекты нижнего белья? У Машбир есть решение! Только в июле в филиалах сети действует особая акция. Покупая товары в различных отделах сети со скидками, вы получаете возможность увеличить скидку на сумму НДС (налог на добавленную стоимость).







Для скидки tax free в середине лета не нужно торопиться в аэропорт или в Эйлат! На мужскую, женскую и детскую одежду действует скидка 50% + tax free. Французские, американские, испанские бренды Timberland, Morgan, Nautica, Kenneth Cole New York, Tommy Hilfiger, Okaïdi радуют не только своим богатым ассортиментом, но и ощутимыми скидками.



Еще одна неделя июля ознаменуется скидками и без НДС в отделе спортивных товаров. В нем вас ждет скидка 40% + tax free. Выбирайте экипировку, кроссовки, аксессуары в спортивном отделе Машбир, пусть выходные и будни проходят «на спорте».



И конечно, уделите внимание себе. Нижнее белье, легкие комплекты, пижамы и многое другое вы сможете приобрести со скидкой 30% + tax free. В отделе косметики, парфюмерии и средств по уходу за кожей будет действовать скидка 25% + tax free. Опытные консультанты помогут сделать выбор без спешки, а новый крем или тушь обойдутся вам даже дешевле, чем в Бен-Гурионе!



Каждую неделю июля Машбир представляет новые товары по акции Tax Free.